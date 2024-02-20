«Ювентус» – главный претендент на Дзаньоло

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды, интересен «Ювентусу».

Как известно, 24-летний футболист может вернуться в Серию А после завершения текущего сезона. Интерес к Дзаньоло приписывается ряду итальянских клубов, однако, по информации La Gazzetta dello Sport, основным претендентом на игрока является «Ювентус». Судьба сделки будет зависеть от того, готов ли «Галатасарай» отдать итальянца в аренду с возможностью выкупа.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Николо Дзаньоло в 25 млн евро. В активе хавбека два забитых мяча в 26 поединках за «Астон Виллу».