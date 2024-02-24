Аллегри – о новом контракте с «Ювентусом»: «Сейчас я не стал бы ничего подписывать»

Главный Тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего. Напомним, летом 2025 года у итальянского специалиста истекает контракт со «старой синьорой».

«Сейчас я бы не стал ничего подписывать, у меня всё ещё есть контракт с клубом, который рассчитан на один год и несколько месяцев. В данный момент я лишь нацелен на том, чтобы вернуть «Ювентус» в Лигу чемпионов», – дал понять Массимилиано на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что летом новым тренером «Ювентуса» может стать бывший футболист команды Зинедин Зидан, который в своей тренерской карьере трижды побеждал в Лиге чемпионов во главе мадридского «Реала».