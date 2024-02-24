Дисквалифицированный из-за ставок Фаджоли: «Боялся, что «Ювентус» от меня избавится»

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли дал интервью, в котором рассказал о своих трудностях.

Напомним, что 23-летний футболист был отстранён в начале сезона из-за нелегальных ставок. Дисквалификация действует до мая.

«Всё началось из-за скуки, связанной с избытком свободного времени. Сначала это была просто игра, а затем стало болезнью. Конечно, от этого нельзя избавиться за пять месяцев, но я постараюсь покончить с проблемой навсегда.

18 мая завершится моя дисквалификация, так что я надеюсь сыграть против «Монцы» 26 мая. Я боялся, что «Ювентус» от меня избавится, но клуб оказал поддержку. Особая благодарность Влаховичу, Кьезе и Гатти», – приводит журналист Николо Скира слова Фаджоли.