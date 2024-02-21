Нападающий дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Напомним, на данный момент 23-летний футболист выступает за «Боруссию» на правах аренды. Контракт англичанина принадлежит «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает TEAMtalk, «Ювентус» готов предложить «красным дьяволам» 40 миллионов евро за Санчо. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» приложит все усилия, чтобы избавиться от игрока в летнее трансферное окно.

В начале сезона у Санчо случился конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. По этой причине футболист не играл в первой части сезона, а зимой ушел в аренду в «Боруссию».