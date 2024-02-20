Копмейнерс ответил на предложение «Ювентуса»

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс дал ответ на предложение туринского «Ювентуса», который хочет пригласить футболиста летом. По информации от La Gazzetta dello Sport, нидерландский хавбек дал добро на переход в «старую синьору».

Несмотря на согласие самого полузащитника, трансфер в «Ювентус» в данный момент смотрится маловероятным. Проблема в том, что «Аталанта» пробует за Копмейнерса слишком большую сумму компенсации в размере 60 миллионов евро.

Тён в этом розыгрыше чемпионата Италии записал на свой актив 7 голов и 3 результативные передачи. В прошлом сезоне нидерландец забил за свою команду 10 голов в Серии А.