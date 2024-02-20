Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе попал на радары «Ювентуса».

22-летний футболист называется одной из целей «Манчестер Юнайтед» на предстоящее трансферное окно, также за звездой «Кристал Пэлас» следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Как информирует Telegraph, список претендентов на Олисе пополнил «Ювентус». Туринский клуб может включить в сделку нападающего Матиаса Суле, на которого претендуют «орлы».

Стоимость Майкла Олисе оценивается экспертами портала Transfermarkt в 50 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл 11 поединков за «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге, записав себе в актив шесть забитых мячей и три результативные передачи.