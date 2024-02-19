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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» повесила внушительный ценник на трансферную цель «Ювентуса»

19 Февраля 2024 • 15:35 Комментировать
Ювентус
...
Фрозиноне
25.02 14:30

Итальянская «Аталанта» озвучила цену, за которую ближайшим летом будет готова расстаться со своим полузащитником Тёном Копмейнерсом. По информации от Calciomercato, клуб из Бергамо продаст нидерландца минимум за 60 миллионов евро.

Отмечается, что Копмейнерс является одной из главных трансферных целей туринского «Ювентуса» на лето. При этом у «старой синьоры» вряд ли найдётся большая сумма для приобретения хавбека, ведь клуб испытывает проблемы с финансами.

В этом розыгрыше итальянской Серии А 25-летний Копмейнерс отметился 7 голами и 3 результативными передачами. Нидерландец проводит третий сезон в составе «Аталанты».

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