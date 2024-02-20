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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет подписать голкипера «Монцы»

20 Февраля 2024 • 10:51 Комментировать
Салернитана
...
Монца
24.02 20:00

Туринский «Ювентус» нацелился на вратаря «Монцы» Микеле ди Грегорио. По информации от Calciomercato, «старая синьора» летом хотела бы пригласить в свои ряды 26-летнего итальянца, который проводит лишь второй сезон в Серии А.

Отметим, что у ди Грегорио есть контракт с «Монцой», который истекает летом 2027 года. Исходя из этого, команда вратаря вполне может диктовать условия трансфера «Ювентусу».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость ди Грегорио в 12 миллионов евро. Микеле выдал 11 сухих матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии – это столько же, сколько у Войцеха Щесны из «Ювентуса». Оба вратаря разделяют третье место по сухим матчам в Серии А.

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