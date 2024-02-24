Аллегри рассказал, насколько важно для «Ювентуса» попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, насколько важно для его команды квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. В данный момент «старая синьора» располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А. Отрыв команды Аллегри от пятого места составляет 9 очков.

«В настоящее время для нас очень важно сфокусироваться на цели. Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов. Это гарантирует клубу хорошее будущее как в экономическом, так и в техническом плане. Сначала мы сфокусируемся на матче с «Фрозиноне», а затем на «Наполи», – сказал Аллегри на пресс-конференции.