Аллегри: «Тренировочная неделя прошла не лучшим образом, в матче с «Фрозиноне» нам будет тяжело»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как прошла последняя тренировочная неделя. Итальянец не очень оптимистично настроен перед матчем следующего тура итальянской Серии А с «Фрозиноне».

«Тренировочная неделя прошла не лучшим образом в плане работы. Точно так же проходили недели перед последними негативными результатами. В футболе случаются такие короткие периоды. В матче с «Фрозиноне» нам будет тяжело, но у нас есть цель – вернуться на победный путь», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» не смог выиграть ни одного из последних четырёх матчей в Серии А. «Милан» сократил отставание от второго места, на котором идёт «старая синьора», до двух очков.