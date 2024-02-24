Аллегри встал на защиту Рабио, которого журналисты обвиняют в плохой игре

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри встал на защиту своему полузащитнику Адриену Рабио, которого журналисты обвиняют в плохой игре в последних матчах.

«Рабио плохо играет? Матч с «Вероной» он провёл не лучшим образом, но зато отметился голом и результативной передачей на Влаховича. Он является двигателем команды, поэтому от него ждут большего. С сегодняшнего дня и вплоть до мая Адриен наверняка будет показывать отличную игру», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Рабио в этом розыгрыше чемпионата Италии отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт 28-летнего француза с «Ювентусом» истекает ближайшим летом.