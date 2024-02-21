Дибала: «В «Ювентусе» я играл с выдающимися чемпионами»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал о своём опыте выступления в «Ювентусе».

Ещё будучи восходящей звездой, аргентинец перебрался в туринский клуб из «Палермо» в 2015 году. Спустя семь лет в «Ювентусе» решили не продлевать контракт форварда, и тот в результате оказался в «Роме».

«Я был совсем молод, когда пришёл в «Ювентус». Там я выступал с такими выдающимися чемпионами, как Кьеллини, Буффон, Игуаин, Тевес, а затем и Криштиану Роналду. Мне очень помог этот опыт. В этой среде я быстро повзрослел, многому научился у тренера Аллегри и одноклубников. Я замечательно провёл время в «Ювентусе», – сказал в интервью Al Jadeed Дибала, в ноябре отметивший 30-летие.