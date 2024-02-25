Спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли: «Мы хотим сохранить Аллегри»

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о ситуации с контрактом главного тренера Массимилиано Аллегри. Напомним, летом 2025 года у итальянского специалиста истекает соглашение со «старой синьорой».

«Новый контракт Аллегри? Мы хотим сохранить его, он также будет счастлив остаться в «Ювентусе». Когда придёт время, мы сядем и обсудим ситуацию. Всему своё время», – цитирует Джунтоли Forza Juventus.

«Ювентус» в настоящий момент занимает вторую строчку итальянской Серии А. После возвращения в «старую синьору» летом 2021 года, Массимилиано не смог выиграть с командой ни одного трофея.