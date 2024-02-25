Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли: «Мы хотим сохранить Аллегри»

25 Февраля 2024 • 15:36 Комментировать
Ювентус
2:2
Фрозиноне
1 1.30 X 5.60 2 10.50
2-й тайм

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о ситуации с контрактом главного тренера Массимилиано Аллегри. Напомним, летом 2025 года у итальянского специалиста истекает соглашение со «старой синьорой».

«Новый контракт Аллегри? Мы хотим сохранить его, он также будет счастлив остаться в «Ювентусе». Когда придёт время, мы сядем и обсудим ситуацию. Всему своё время», – цитирует Джунтоли Forza Juventus.

«Ювентус» в настоящий момент занимает вторую строчку итальянской Серии А. После возвращения в «старую синьору» летом 2021 года, Массимилиано не смог выиграть с командой ни одного трофея.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

Новости по матчу

Сегодня, 25 Февраля
15:36
Спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли: «Мы хотим сохранить Аллегри»
02:11
Ювентус - Фрозиноне: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Февраля
22:30
Интересный прогноз и ставка на матч Ювентус – Фрозиноне чемпионата Италии – 25 февраля 2024
19:18
Прогноз на точный счёт матча Ювентус — Фрозиноне Серии А — 25 февраля 2024
16:38
Аллегри встал на защиту Рабио, которого журналисты обвиняют в плохой игре
16:33
Аллегри ответил, как собирается вытащить «Ювентус» из кризиса
16:28
Аллегри – о новом контракте с «Ювентусом»: «Сейчас я не стал бы ничего подписывать»
16:24
Аллегри рассказал, насколько важно для «Ювентуса» попасть в Лигу чемпионов
16:20
Аллегри: «Я очень впечатлён игрой Алькараса»
16:15
Аллегри: «Тренировочная неделя прошла не лучшим образом, в матче с «Фрозиноне» нам будет тяжело»
02:49
Дисквалифицированный из-за ставок Фаджоли: «Боялся, что «Ювентус» от меня избавится»
21 Февраля
23:29
Переговоры «Ювентуса» с Кьезой зашли в тупик
23:04
Дибала: «В «Ювентусе» я играл с выдающимися чемпионами»
16:42
Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» 6
14:34
Топ-клуб Серии А нацелился на Санчо
02:38
Де Пауль ответил на вопрос о переходе в «Ювентус»
20 Февраля
23:55
«Ювентус» может перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
21:18
«Ювентус» – главный претендент на Дзаньоло
13:12
«Болонья» продаст Калафьори минимум за 30 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу
13:07
Копмейнерс ответил на предложение «Ювентуса»
12:51
«Ювентус» нацелился на игрока «Ромы» 1
10:51
«Ювентус» хочет подписать голкипера «Монцы» 1
19 Февраля
15:35
«Аталанта» повесила внушительный ценник на трансферную цель «Ювентуса»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС ФРОЗИНОНЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо «Реал» хочет вернуть двух звёзд 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена «Бавария» приняла решение по Моуринью Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Клопп принял решение по будущему Де Брёйне принял решение по своему будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» продолжает платить Месси
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, переиграв «Адмирал» Чесноков высказался о сотрудничестве между Медведевым и Симоном Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
63 мин
Ювентус Ювентус
Фрозиноне Фрозиноне
2
2
1.32 5.20 8.40
Видео
25.02.24 в 17:00
Кальяри Кальяри
Наполи Наполи
3.95 3.75 1.82
Видео
25.02.24 в 20:00
Лечче Лечче
Интер Милан Интер Милан
6.40 4.50 1.45
Видео
25.02.24 в 22:45
Милан Милан
Аталанта Аталанта
2.19 3.55 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Февраля
15:38 · Италия. Серия А
​Влахович раззабивался – у него 9 голов в семи последних матчах Серии А
15:36 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли: «Мы хотим сохранить Аллегри»
14:33 · Италия. Серия А
​Уткин сделал прогноз на битву «Милана» и «Аталанты»
12:39 · Германия. Бундеслига
«Реал» сделал выбор между Дэвисом и Эрнандесом
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Интер» оценил своего игрока в 100 млн евро на фоне интереса «Манчестер Юнайтед» 1
10:24 · Англия. Премьер-лига
Моуринью подшутил над Онана, предложив «Манчестер Юнайтед» нападающего на позицию вратаря 1 фото
09:52 · Италия. Серия А
Владелец «Милана» ответил, продаст ли клуб саудовцам
00:38 · Италия. Серия А
«Дженоа» уверенно справился с «Удинезе»
24 Февраля
21:56 · Италия. Серия А
«Монца» дожала «Салернитану»
21:49 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов Серии А готовы арендовать Дзаньоло слухи
19:21 · Италия. Серия А
Агент Мотты объяснил проблемы «Наполи»: «Вмешательство президента вынести нелегко»
18:56 · Италия. Серия А
«Эмполи» на 90-й минуте забил победный гол в ворота «Сассуоло»
18:50 · Италия. Серия А
Таре – об Индзаги: «Симоне всему уделяет маниакальное внимание, его внешность обманчива»
16:45 · Италия. Серия А
​Не Головин: Камоцци назвал лучшего футболиста из России в Европе
16:38 · Италия. Серия А
Аллегри встал на защиту Рабио, которого журналисты обвиняют в плохой игре
Все новости
Рекомендуем