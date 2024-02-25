​Влахович раззабивался – у него 9 голов в семи последних матчах Серии А

В воскресенье в чемпионате Италии проходит матч между «Ювентусом» и «Фрозиноне». Первый тайм получился результативным – команды организовали по два гола, и на табло горят 2:2. В составе «старой синьоры» дублем отметился нападающий Душан Влахович.

В последнее время Влахович раззабивался – если брать семь крайних игр Серии А с его участием с учётом текущей, то серб наколотил в них девять голов.

На текущую минуту Душан Влахович занимает второе место в рейтинге бомбардиров чемпионата Италии с 15 голами. Больше забитых мячей только у форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса – 20.