«Ювентус» нацелился на игрока «Ромы»

Туринский «Ювентус» нацелился на защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолу, который уже выступал за команду Массимилиано Аллегри в сезоне-2018/19. По информации от журналиста Мирко ди Натале, «старая синьора» хочет заполучить Спинаццолу летом на правах свободного агента. В конце сезона у итальянца истекает контракт с «Ромой».

Источник сообщает, что «Ювентус» уже обсудил со Спинаццолой условия потенциального сотрудничества. Тем не менее, сделка ещё далека от продвинутой стадии.

В этом розыгрыше итальянской Серии А 30-летний Спинаццола отметился одним голом и двумя результативными передачами.