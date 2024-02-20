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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелился на игрока «Ромы»

20 Февраля 2024 • 12:51 Комментировать
Ювентус
...
Фрозиноне
25.02 14:30

Туринский «Ювентус» нацелился на защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолу, который уже выступал за команду Массимилиано Аллегри в сезоне-2018/19. По информации от журналиста Мирко ди Натале, «старая синьора» хочет заполучить Спинаццолу летом на правах свободного агента. В конце сезона у итальянца истекает контракт с «Ромой».

Источник сообщает, что «Ювентус» уже обсудил со Спинаццолой условия потенциального сотрудничества. Тем не менее, сделка ещё далека от продвинутой стадии.

В этом розыгрыше итальянской Серии А 30-летний Спинаццола отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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