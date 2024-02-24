Аллегри ответил, как собирается вытащить «Ювентус» из кризиса

Тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как собирается вытащить команду из небольшого кризиса. «Старая синьора» не смогла добыть три очка ни в одном из последних четырёх туров итальянской Серии А.

«В своей карьере я уже сталкивался с подобными ситуациями. Всё зависит от реакции игроков. Нам никто не поможет. Если мы начнём выигрывать, футболисты будут смотреть на вещи иначе, как и всегда», – объяснил Массимилиано на пресс-конференции.

В данный момент «Ювентус» занимает вторую строчку в Серии А, но третий «Милан» дышит в спину «старой синьоре». Разрыв между командами составляет всего два очка.