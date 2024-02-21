Де Пауль ответил на вопрос о переходе в «Ювентус»

Футболист мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль рассказал, планирует ли возвращаться в Серию А.

Летом прошлого года аргентинца связывали с переходом в «Ювентус», однако сделка так и не состоялась. Ситуация повторилась в январское трансферное окно.

После первого матча 1/8 финала против «Интера», который прошёл в Милане и завершился победой хозяев поля (1:0), журналисты спросили у де Пауля о вероятном переходе в «Ювентус»: «У меня нет таких планов. Я счастлив в «Атлетико», хочу остаться здесь надолго», – поведал в беседе с Mediaset 29-летний полузащитник.

Родриго де Пауль выступал в Италии за «Удинезе» с 2016 по 2021 год, после чего и перебрался в «Атлетико».