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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли прокомментировал ситуацию с Алькарасом

25 Февраля 2024 • 16:03 Комментировать
Ювентус
3:2
Фрозиноне
окончен

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о текущем положении полузащитника Карлоса Алькараса, которого «старая синьора» до конца сезона арендовала у английского «Саутгемптона».

«Алькарас? Мы высоко ценим «Саутгемптон» и самого игрока. В конце сезона будет время обсудить ситуацию и принять лучшее решение. Почему он не играет? Мы довольны Карлосом, мы знаем о его качествах, но нужно время», – цитирует Джунтоли Forza Juventus.

К сегодняшнему дню Алькарас успел отыграть всего два матча за «Ювентус» в чемпионате Италии. Аргентинец в этих играх не отметился ни одним результативным действием.

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