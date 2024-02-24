Аллегри: «Я очень впечатлён игрой Алькараса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру арендованного у «Саутгемптона» полузащитника Карлоса Алькараса. Аргентинский хавбек к сегодняшнему дню успел провести два матча в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.

«Я очень впечатлён игрой Алькараса. Выйдет ли Карлос в стартовом составе на матч с «Фрозиноне»? Пока не знаю, мне предстоит это решить», – сказал Аллегри на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, у «Ювентуса» нет права выкупа Алькараса в конце сезона. 21-летний полузащитник провёл первую половину кампании в Чемпионшипе, где отметился тремя голами и одним ассистом.