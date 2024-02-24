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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Я очень впечатлён игрой Алькараса»

24 Февраля 2024 • 16:20 Комментировать
Ювентус
...
Фрозиноне
1 1.32 X 5.60 2 10.00
Через 21 ч. 35 мин.

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру арендованного у «Саутгемптона» полузащитника Карлоса Алькараса. Аргентинский хавбек к сегодняшнему дню успел провести два матча в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.

«Я очень впечатлён игрой Алькараса. Выйдет ли Карлос в стартовом составе на матч  с «Фрозиноне»? Пока не знаю, мне предстоит это решить», – сказал Аллегри на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, у «Ювентуса» нет права выкупа Алькараса в конце сезона. 21-летний полузащитник провёл первую половину кампании в Чемпионшипе, где отметился тремя голами и одним ассистом.

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Ювентус Массимилиано Аллегри Карлос Алькарас ещё теги

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