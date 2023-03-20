Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Леау не забивает уже двенадцать матчей

20 Марта 2023 • 00:22 Комментировать
Удинезе
3:1
Милан
окончен

Когда поклонники «Милана» упрекают португальского нападающего Рафаэла Леау в лени и даже считают, что без него клубу, возможно, будет лучше, то они в чем-то правы - он не забивает уже в двенадцати матчах.

Очередной свой бледный матч португалец выдал в субботу против «Удинезе» - без снабжения мячами от Тео Эрнандеса Леау попробовал пару раз свой фирменный дриблинг и даже заработал пенальти, но, в целом, получил плохие оценки.

Свой последний мяч Леау забил 14 января в ворота «Лечче», после этого «Милан» сыграл еще девять матчей в чемпионате, игру за Суперкубок Италии и два матча в Лиге чемпионов - и Леау ни разу не забил. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Рома Рома
1
0
2.60 3.20 2.95
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
0
1
2.00 3.45 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
00:32 · Германия. Бундеслига
Чалханоглу поведал, какой свой гол считает лучшим
00:22 · Италия. Серия А
Леау не забивает уже двенадцать матчей
19 Марта
23:45 · Италия. Серия А
Монтоливо: «Леау стоит денег, которые просит»
23:34 · Италия. Серия А
Дзакканьи: «Неописуемые эмоции»
23:28 · Италия. Серия А
Луис Альберто: «Они слишком много болтали перед матчем...»
23:07 · Италия. Серия А
Сарри: «Мы хорошо подготовились к дерби»
22:54 · Италия. Серия А
Лотито: «Заслуженная победа»
22:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:00 · Италия. Серия А
«Лацио» обыграл оставшуюся в меньшинстве «Рому»
21:58 · Италия. Серия А
«Интер» объявил состав на игру с «Ювентусом»
21:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил состав на матч с «Интером»
20:50 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» может вернуть Рабио
20:37 · Италия. Серия А
Юрич: «Уступили на угловых»
20:26 · Италия. Серия А
Спаллетти прокомментировал очередной успех «Наполи»
19:30 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем