Леау не забивает уже двенадцать матчей

Когда поклонники «Милана» упрекают португальского нападающего Рафаэла Леау в лени и даже считают, что без него клубу, возможно, будет лучше, то они в чем-то правы - он не забивает уже в двенадцати матчах.

Очередной свой бледный матч португалец выдал в субботу против «Удинезе» - без снабжения мячами от Тео Эрнандеса Леау попробовал пару раз свой фирменный дриблинг и даже заработал пенальти, но, в целом, получил плохие оценки.

Свой последний мяч Леау забил 14 января в ворота «Лечче», после этого «Милан» сыграл еще девять матчей в чемпионате, игру за Суперкубок Италии и два матча в Лиге чемпионов - и Леау ни разу не забил.