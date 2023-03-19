Пиоли – о поражении «Милана»: «Возможно, я плохо подготовил команду»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды от «Удинезе» (1:3).

41-летний Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в Серии А, реализовав пенальти, однако это не помогло «россонери» избежать очередной неудачи в чемпионате.

«Это было плохо. Сегодня команде не хватало агрессивности, сосредоточенности, точности – возможно, это указывает на плохую работу, проделанную тренером при подготовке. Мы даже не приблизились к нашему уровню.

Наш приоритет – финиш в топ-4 Серии А, и сейчас мы не должны думать о четвертьфинале Лиги чемпионов. Продолжим играть так – будем получать подобные результаты», – сказал в интервью Sky Sport Пиоли.