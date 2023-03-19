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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли – о поражении «Милана»: «Возможно, я плохо подготовил команду»

19 Марта 2023 • 01:55 Комментировать
Удинезе
3:1
Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды от «Удинезе» (1:3).

41-летний Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в Серии А, реализовав пенальти, однако это не помогло «россонери» избежать очередной неудачи в чемпионате.

«Это было плохо. Сегодня команде не хватало агрессивности, сосредоточенности, точности – возможно, это указывает на плохую работу, проделанную тренером при подготовке. Мы даже не приблизились к нашему уровню.

Наш приоритет – финиш в топ-4 Серии А, и сейчас мы не должны думать о четвертьфинале Лиги чемпионов. Продолжим играть так – будем получать подобные результаты», – сказал в интервью Sky Sport Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Удинезе Стефано Пиоли
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