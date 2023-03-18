Пиоли: «Ибрагимович хочет играть и побеждать во всех матчах»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, как себя чувствует Златан Ибрагимович, недавно впервые после долгого перерыва вернувшийся на поле. По словам Пиоли, Ибрагимович по-прежнему жаждет побед и успехов в каждом матче.

- Златан в порядке, участвует в жизни команды наравне со всеми. Он спокоен и уверен в себе, а в том, что касается силы воли и мотивации, ему вообще нет равных. Он хочет играть и побеждать во всех матчах, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Свой следующий матч в чемпионате Италии «Милан» проведет против «Удинезе», это будет уже в субботу, восемнадцатого марта.