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Чемпионат Италии. Серия А

Удинезе - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн

18 Марта 2023 • 02:38 Комментировать
Удинезе
...
Милан
1 3.40 X 3.45 2 2.17
Через 18 ч. 39 мин.

В субботу «Милан» попытается вернуться на второе место Серии А по итогам матча с «Удинезе». «Россонери» неудачно провели два матча подряд и откатились на четвертую строчку. Соперник миланцев - типичный крепкий середняк, главный специалист чемпионата Италии по ничейным результатам. Именно так заканчивались очные матчи данных команд в трех из последних четырех случаев. Сегодня эксперты ставят на «Милан». Правы ли они, узнаем после 22:45. Телепоказ на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Милан Удинезе
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УДИНЕЗЕ МИЛАН
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