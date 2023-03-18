Удинезе - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В субботу «Милан» попытается вернуться на второе место Серии А по итогам матча с «Удинезе». «Россонери» неудачно провели два матча подряд и откатились на четвертую строчку. Соперник миланцев - типичный крепкий середняк, главный специалист чемпионата Италии по ничейным результатам. Именно так заканчивались очные матчи данных команд в трех из последних четырех случаев. Сегодня эксперты ставят на «Милан». Правы ли они, узнаем после 22:45. Телепоказ на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.