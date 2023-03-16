Калабрия: «Не собираюсь оставаться в футболе после завершения карьеры»

Капитан «Милана» Давиде Калабрия рассказал, чем собирается заниматься после завершения карьеры. 26-летний правый защитник «россонери» не намерен оставаться в футболе.

«Не собираюсь оставаться в футболе после завершения карьеры. Хочу заниматься виноделием, это моя страсть. Я родился в провинции Брешиа, мой дед раньше занимался производством вина у себя дома. Николо Барелла и Маттиа Перин разделяют мои планы», – цитирует Калабрию Milan Posts.

В нынешнем сезоне Калабрия провёл 14 матчей в итальянской Серии А, где отметился голом и двумя результативными передачами. Давиде является воспитанником «Милана» и числится в клубе с 2006 года.