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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия: «Не собираюсь оставаться в футболе после завершения карьеры»

16 Марта 2023 • 14:51 Комментировать
Удинезе
...
Милан
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18.03 22:45

Капитан «Милана» Давиде Калабрия рассказал, чем собирается заниматься после завершения карьеры. 26-летний правый защитник «россонери» не намерен оставаться в футболе.

«Не собираюсь оставаться в футболе после завершения карьеры. Хочу заниматься виноделием, это моя страсть. Я родился в провинции Брешиа, мой дед раньше занимался производством вина у себя дома. Николо Барелла и Маттиа Перин разделяют мои планы», – цитирует Калабрию Milan Posts.

В нынешнем сезоне Калабрия провёл 14 матчей в итальянской Серии А, где отметился голом и двумя результативными передачами. Давиде является воспитанником «Милана» и числится в клубе с 2006 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Давиде Калабрия
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УДИНЕЗЕ МИЛАН
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