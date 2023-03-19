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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович – о своём рекорде: «Мне он не нужен, я бы оставил его Костакурте»

19 Марта 2023 • 03:04 Комментировать
Удинезе
3:1
Милан
окончен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свой рекорд, установленный в проигранном матче против «Удинезе» (1:3).

Швед отличился в возрасте 41 года и 166 дней, став самым возрастным автором гола в истории Серии А. Прежний рекорд был установлен экс-игроком «Милана» Алессандро Костакуртой в 2007 году.

«Мне не нужен этот рекорд, я бы с радостью оставил его Костакурте, – в шутку заявил форвард после матча. – Войти в историю такого великого клуба – большая гордость для меня. В «Милане» выступали великие игроки, творившие удивительные вещи, и мне приятно видеть своё имя среди них. Жаль, что мой сегодняшний гол не принёс нам очков», – цитирует Football Italia Ибрагимовича.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Алессандро Костакурта
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