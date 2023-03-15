В «Милане» заявили, что покупать игроков из РПЛ очень сложно

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Сперцян и «Милан»? Уже всё сказал по этому поводу, фейк. Насколько реально купить кого-то из РПЛ? Очень сложно», — приводит слова спортивного директора «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну также проявляет нидерландский ПСВ.