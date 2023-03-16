Дешам объяснил решение вызвать Жиру в состав сборной Франции, приведя в пример Ибрагимовича

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о приглашении в состав нападающего «Милана» Оливье Жиру.

36-летний футболист, как казалось многим, должен был завершить международную карьеру после чемпионата мира в Катаре, однако решил не следовать примеру экс-капитана «трёхцветных» Уго Льориса. Рулевой французов Дидье Дешам вызвал опытного форварда на предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы.

«Оливье очень опытен, и он продолжит оставаться в поле зрения сборной, пока будет показывать хорошую игру в своём клубе. Да, он уже не молод, но его опыт очень ценен. В итальянском футболе есть пример Златана Ибрагимовича, который ещё старше Оливье, но продолжает играть», – цитирует L'Equipe Дешама.