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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «У меня много предложений»

22 Марта 2023 • 03:31 Комментировать
Удинезе
3:1
Милан
окончен

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает выступления, несмотря на более чем преклонный по футбольным меркам возраст в 41 год. Более того, по его словам, Ибрагимович получает и другие предложения - не только «Миланом», как говорится, жив человек.

- У меня есть разные предложения. Но сейчас я вижу себя только игроком. Все спрашивают меня, как я себя чувствую, но пусть лучше спрашивают у 20-летних, против которых я играю, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что недавно Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором мяча в истории итальянского чемпионата Серии А

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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