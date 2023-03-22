Ибрагимович: «У меня много предложений»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает выступления, несмотря на более чем преклонный по футбольным меркам возраст в 41 год. Более того, по его словам, Ибрагимович получает и другие предложения - не только «Миланом», как говорится, жив человек.

- У меня есть разные предложения. Но сейчас я вижу себя только игроком. Все спрашивают меня, как я себя чувствую, но пусть лучше спрашивают у 20-летних, против которых я играю, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что недавно Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором мяча в истории итальянского чемпионата Серии А.