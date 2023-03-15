Бывший защитник ЦСКА может продолжить карьеру в АПЛ

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, в настоящий момент выступающий за «Удинезе», может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mondo Udinese.

По информации источника, интерес к 27-летнему бразильцу проявляют «Тоттенхэм» и «Эвертон». Отмечается, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что за Бекао также следит миланский «Интер».

Действующий контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Бекао, выступающего за «Удинезе» с 2019 года, в 10 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А бразильский футболист провёл 20 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.