Пиоли: «Беннасер отказался от капитанской повязки из уважения к Ибрагимовичу»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о капитанстве Златана Ибрагимовича в поединке против «Удинезе».

41-летний форвард впервые с начала прошлого года попал в стартовый состав «россонери».

«Учитывая текущую кадровую ситуацию, капитаном сегодня должен был быть Исмаэль Беннасер, но он решил уступить повязку Ибрагимовичу. Златан очень важен для нас как на поле, так и в раздевалке. Его возвращение – отличная новость», – ответил на вопрос журналистов Пиоли перед началом встречи против «Удинезе», следить за ходом которой поможет текстовая трансляция от LiveResult.ru.