​Тео Эрнандес пропустит матч против «Удинезе»

В очередном туре итальянского чемпионата действующему чемпиону «Милану» предстоит сразиться на выезде с «Удинезе», и в этой игре наставник «Милана» Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на услуги Тео Эрнандеса, накануне получившего повреждение мыщцы бедра. Эта ситуация беспокоит не только Пиоли, но и наставника французской сборной Дидье Дешама, который рассчитывал на быстрого и креативного игрока в преддверии матчей сборной Франции, которой предстоит сыграть с Нидерландами и Ирландией.

Матч «Милана» с «Удинезе» в рамках итальянского чемпионата Серии А состоится сегодня вечером.