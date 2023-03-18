Ибрагимович установил рекорд Серии А

В матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» играет на выезде с «Удинезе». В конце первой половины встречи подопечные Стефано Пиоли получили право на пенальти, который со второй попытки реализовал Златан Ибрагимович. Он забил гол в возрасте 41 года 166 дней, побив прежнее достижение, которое принадлежало Алессандро Костакурте - также игроку «Милана». Любопытно, что и Костакурта тогда, в 2007 году, также забил в ворота «Удинезе» - в возрасте 41 года 27 дней.

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