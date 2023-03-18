​Пиоли ответил на вопрос, вернётся ли «Милан» к более атакующему футболу

Не так давно наставник «Милана» Стефано Пиоли сменил игровой модуль, после чего команда угодила в некую яму, выбираться из которой приходится и сейчас. Пиоли ответил на вопрос, станет ли он возвращаться к прежнему, более атакующему модулю.

- Я не считаю, что мы играем с одним защитником больше. Даже когда мы играли в четверых, один из них был латералем. Мы изменили лишь одну позицию. Важно продолжать играть и добиваться успехов. Не так важен модуль, как важно качество игры и результаты, - считает Пиоли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В субботу вечером «Милан» сразится в гостях с «Удинезе».