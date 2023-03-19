Монтоливо: «Леау стоит денег, которые просит»

Бывший капитан «Милана» Риккардо Монтоливо считает, что клубу следует удовлетворить финансовые запросы Рафаэла Леау, одного из ключевых игроков в нынешнем составе «Милана». Монтоливо считает португальца слишком важным исполнителем для нынешней игры клуба.

- Леау стоит тех денег, которые просит, потому что это слишком важный игрок для «Милана», - цитирует слова Монтоливо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что португальский нападающий выступает за «Милан» с 2019 года, но заиграл он далеко не сразу. На его услуги претендуют топ-клубы из Англии, а также Испании.