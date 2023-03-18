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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

18 Марта 2023 • 22:15 Комментировать
Удинезе
1:0
Милан
1 1.92 X 3.80 2 3.75
1-й тайм

В рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе» принимает «Милан».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Удинезе - Милан

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Протокол игры  
Удинезе1:0Милан
(1:0) Перейра Роберто9' 
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол ЯкаПерес НеуэнЭхизибуэ КингслиСамарджич ЛазарУолас СоузаПерейра РобертоУдоги ДестиниСаксесс ИсаакГомеш Бету
Запасные: Товен ФлорьянЛоврич СандиПаделли ДаниэлеЗеегелаар МарвинАрслан Толгай-АлиПьяна ЭдоардоПафунди СимонеАбанква ДжеймсНесторовски ИльяЭбоселе Фести
Меньян МайкКалюлю ПьерТиав МаликТомори ФикайоСалемакерс АлексисБалло-Туре ФодеБеннасер ИсмаэльТонали СандроДиас БраимЛеау РафаэлИбрагимович Златан
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоВранкс АстерКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинРебич АнтеТатарушану ЧиприанДе Кетеларе ШарльКрунич РадеОриги ДивокМиранте АнтониоКалабрия ДавидеФлоренци Алессандро
18 марта. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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Милан Удинезе
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УДИНЕЗЕ МИЛАН
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