«Удинезе» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Удинезе - Милан
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Протокол игры
|(1:0) Перейра Роберто9'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Бийол Яка•Перес Неуэн•Эхизибуэ Кингсли•Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Перейра Роберто•Удоги Дестини•Саксесс Исаак•Гомеш Бету
Меньян Майк•Калюлю Пьер•Тиав Малик•Томори Фикайо•Салемакерс Алексис•Балло-Туре Фоде•Беннасер Исмаэль•Тонали Сандро•Диас Браим•Леау Рафаэл•Ибрагимович Златан
18 марта. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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