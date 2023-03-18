Ибрагимович выйдет в стартовом составе «Милана» впервые за 419 дней

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов впервые за долгое время выйти на поле с первых минут.

41-летний швед попал в стартовый состав «россонери» на сегодняшний выездной матч Серии А против «Удинезе». Как отмечает Football Italia, форвард выйдет в основе впервые за 419 дней. Последнее появление ветерана с первых минут в поединке «Милана» датировано январём прошлого года, когда команда Стефано Пиоли сыграла в нулевую ничью с «Ювентусом».

Напомним, что из-за травмы Златан Ибрагимович ни разу не появился на поле в текущем сезоне до прошлого месяца.

Следить за ходом встречи «Удинезе» – «Милан» можно на портале LiveResult.