«Милан» объявил состав на матч с «Удинезе»

В матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть на выезде с «Удинезе». В первом круге чемпион Италии обыграл соперника на своем поле со счетом 1:0. Накануне предстоящей игры наставник «Милана» Стефано Пиоли объявил состав на предстоящий матч.

«Милан»: Меньян, Калюлю Тшау, Томори, Салемакерс, Беннасер, Тонали, Балло-Туре, Диас, Леау, Ибрагимович.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата Серии А между «Удинезе» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.