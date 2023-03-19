Ибрагимович рассказал, с чем связаны трудности «Милана» в текущем сезоне

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями после поражения от «Удинезе» (1:3).

Несмотря на неудачу, матч стал особенным для 41-летнего шведа – он забил самый «возрастной» гол в истории Серии А, отличившись с пенальти в конце первого тайма.

«Мы не показали должного уровня, но не должны оправдываться после поражения. Играть в надежде стать чемпионом и в качестве действующего чемпиона – два совершенно разных сценария. Когда ты чемпион, все настраиваются против тебя по-особенному. У нашей нынешней команды нет опыта игры в таких условиях, и мы знали об этом ещё перед началом сезона. Мы должны продолжать упорную работу», – заявил в интервью DAZN ветеран «россонери».