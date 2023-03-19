«Милан» провалил матч с «Удинезе»

«Милан» гостил у «Удинезе» в субботнем матче 27-го тура Серии А. Чемпионы Италии играли с соперником на равных, но всё же уступили, потеряв очки в третьем матче кряду. Уже на девятой минуте Роберто Перейра несильно замкнул прострел, но при этом поймал на противоходе голкипера, и мяч закатился в сетку. Златан Ибрагимович бил со страшной силой, но все же неточно по высоте, Браим Диас проверил голкипера, но предварительно подыграл себе рукой, свисток. Перед уходом на перерыв рукой сыграл уже Яка Бийол - пенальти, Ибрагимович плотно пробил под перекладину с 11 метров и сравнял счет. Тут же Бету Гомеш продавил оборону, замыкая прострел к ближней штанге, и хозяева ушли на перерыв, ведя в счете.

В середине второго тайма окончательно лишил «Милан» шансов Кингсли Эхизибуэ метким ударом. «Милан» уступил и пока идет на четвертом месте, противник настиг «Ювентус» на седьмой строчке.