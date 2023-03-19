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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» провалил матч с «Удинезе»

19 Марта 2023 • 00:47 Комментировать
Удинезе
3:1
Милан
окончен

«Милан» гостил у «Удинезе» в субботнем матче 27-го тура Серии А. Чемпионы Италии играли с соперником на равных, но всё же уступили, потеряв очки в третьем матче кряду. Уже на девятой минуте Роберто Перейра несильно замкнул прострел, но при этом поймал на противоходе голкипера, и мяч закатился в сетку. Златан Ибрагимович бил со страшной силой, но все же неточно по высоте, Браим Диас проверил голкипера, но предварительно подыграл себе рукой, свисток. Перед уходом на перерыв рукой сыграл уже Яка Бийол - пенальти, Ибрагимович плотно пробил под перекладину с 11 метров и сравнял счет. Тут же Бету Гомеш продавил оборону, замыкая прострел к ближней штанге,  и хозяева ушли на перерыв, ведя в счете.

В середине второго тайма окончательно лишил «Милан» шансов Кингсли Эхизибуэ метким ударом. «Милан» уступил и пока идет на четвертом месте, противник настиг «Ювентус» на седьмой строчке.

Протокол игры  
Удинезе3:1Милан
(1:0) Перейра Роберто9'  
  45'Ибрагимович Златан (1:1)
(2:1) Гомеш Бету45'  
(3:1) Эхизибуэ Кингсли70'  
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол ЯкаПерес Неуэн  27'Эхизибуэ Кингсли 89' (Эбоселе Фести ( 89') Самарджич Лазар 73' (Товен Флорьян ( 73') Уолас Соуза  69'Перейра Роберто 81' (Арслан Толгай-Али ( 81') Удоги Дестини 89' (Зеегелаар Марвин ( 89') Саксесс Исаак 73' (Ловрич Санди ( 73') Гомеш Бету
Запасные: Паделли ДаниэлеПьяна ЭдоардоПафунди СимонеАбанква ДжеймсНесторовски Илья
Меньян МайкКалюлю Пьер  61'Тиав МаликТомори Фикайо 76' (Калабрия Давиде ( 76') Салемакерс Алексис 64' (Крунич Раде ( 64') Балло-Туре ФодеБеннасер Исмаэль 64' (Ребич Анте ( 64') Тонали СандроДиас Браим 76' (Ориги Дивок ( 76') Леау РафаэлИбрагимович Златан 76' (Де Кетеларе Шарль ( 76')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоВранкс АстерКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинТатарушану ЧиприанМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
18 марта. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Милан Удинезе
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