Тонали: «Талант Ибрагимовича никуда не делся»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали прокомментировал долгожданное возвращение Златана Ибрагимовича в стартовый состав.

Прямо сейчас команда Стефано Пиоли играет против «Удинезе», и 41-летний швед появился на поле с первых минут впервые за 419 дней. Ветерану также вручили капитанскую повязку.

«Талант Ибрагимовича никуда не делся – у него по-прежнему очень много сильных качеств, он может помочь нам сегодня, – сказал перед стартовым свистком Тонали. – Он очень долго отсутствовал, и мы нуждались в нём, как и он нуждался в команде. Златан заслуживает носить капитанскую повязку», – заявил в интервью Sky Sport Тонали.

Текстовая трансляция матча «Удинезе» – «Милан» доступна на сайте LiveResult.ru.