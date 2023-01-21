Смоллинг может перейти в «Интер»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг может продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, миланский клуб собирается предложить 33-летнему англичанину соглашение до лета 2025 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро за сезон. Сделка может быть оформлена следующим летом, когда истечёт действующий контракт Смоллинга с «Ромой».

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику также проявляет туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Смоллинг провёл за «Рому» 24 матча и забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Англии в 8 миллионов евро.