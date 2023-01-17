​«Ювентус» нашёл «идеального игрока» в центр обороны

«Ювентус» изучает трансферный рынок, подыскивая варианты по усилению состава. Как сообщает Tuttosport, летом туринский клуб хочет подписать Криса Смоллинга, ныне выступающего за «Рому». «Ювентус» может заполучить игрока по завершению сезона бесплатно.

По данным источника, «старая синьора» ищет опытного центрального защитника и считает Криса Смоллинга «идеальным игроком» на эту позицию.

Ранее в прессе сообщалось о том, что переговоры Криса Смоллинга и «Ромы» о новом контракте проходят не очень хорошо. 33-летний англичанин пока не дал согласия на подписание трудового соглашения понижением его оклада.