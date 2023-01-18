Тотти: «Дибала – феномен»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти считает, что Пауло Дибала полностью оправдывает возложенные на него ожидания.

Аргентинец пополнил цвета римлян перед началом сезона на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Ювентус».

«Пауло – феномен, и он постоянно доказывает это. Я рад, что в «Роме» есть такой игрок – город заслуживает футболиста такого калибра. Особенные игроки всегда выделяются на фоне остальных, и в случае с Дибалой это как раз так. Наблюдать за его выступлением в «Роме» – огромное удовольствие», – заявил в интервью Sportmediaset Тотти.

Пауло Дибала стал автором десяти голов и трёх результативных передач в 16 поединках за команду Жозе Моуринью.