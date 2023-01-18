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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти: «Дибала – феномен»

18 Января 2023 • 20:43 Комментировать
Специя
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Рома
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22.01 20:00

Легенда «Ромы» Франческо Тотти считает, что Пауло Дибала полностью оправдывает возложенные на него ожидания.

Аргентинец пополнил цвета римлян перед началом сезона на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Ювентус».

«Пауло – феномен, и он постоянно доказывает это. Я рад, что в «Роме» есть такой игрок – город заслуживает футболиста такого калибра. Особенные игроки всегда выделяются на фоне остальных, и в случае с Дибалой это как раз так. Наблюдать за его выступлением в «Роме» – огромное удовольствие», – заявил в интервью Sportmediaset Тотти.

Пауло Дибала стал автором десяти голов и трёх результативных передач в 16 поединках за команду Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Пауло Дибала
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