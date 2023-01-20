Дзаньоло не попал в заявку «Ромы» на матч против «Специи»

Сага с возможным уходом Николо Дзаньоло из «Ромы» продолжается. На смену клуба намекает и пропуск игроком следующего матча римлян.

По информации Sky Italia, полузащитник не будет включён в заявку столичной команды на предстоящую встречу итальянской Серии А против «Специи», поскольку в «Роме» не хотят рисковать здоровьем футболиста.

Напомним, что сам Дзаньолозаинтересован в уходе из римского клуба, а интерес к его персонепроявил «Тоттенхэм». Что интересно, ранее на защиту игрока встал наставник «Ромы» Жозе Моуринью, высказавшийся в поддержку игрока после свиста трибун в адрес Николо.

Дзаньоло выступает в футболке столичного клуба с 2018 года, проведя за него 128 матчей в рамках всех состязаний и забив 24 гола. В нынешнем сезоне на его счету два мяча в 17 встречах.