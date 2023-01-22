Моуринью высказался о потенциальных трансферах «Ромы»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал последние трансферные слухи.

Известно, что «Рому» намерен покинуть атакующий полузащитник Николо Дзаньоло, и римляне, если верить различным ресурсам, подыскивают 23-летнему футболисту замену. Среди потенциальных новичков называются Хаким Зиеш из лондонского «Челси» и Херард Делофеу из «Удинезе».

«Я видел некоторые имена в газетах, но сейчас мы не думаем о подписаниях. Откровенно говоря, мне не кажется, что мы кого-то купим в январе, – цитирует португальца Football Italia. – В случае ухода Дзаньоло мы никого не получим взамен до конца сезона, и это неприемлемо для нас», – сказал Моуринью.