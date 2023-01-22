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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» нацелилась на бывшего игрока «Барселоны»

22 Января 2023 • 08:17 Комментировать
Сампдория
...
Удинезе
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Через 5 ч. 51 мин.

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Удинезе» Херарду Делофеу, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в 28-летнем испанце руководство римского клуба видит замену Николо Дзаньоло, который в ближайшее время может покинуть команду.

В нынешнем сезоне Делофеу провёл за «Удинезе» 17 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 16 миллионов евро.

Напомним, что ранее Делофеу выступал за такие команды, как «Барселона», «Севилья», «Милан», «Уотфорд» и «Эвертон».  В составе «сине-гранатовых» испанец дважды выигрывал чемпионат Испании.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Удинезе Барселона Херард Делофеу Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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