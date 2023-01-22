«Рома» нацелилась на бывшего игрока «Барселоны»

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Удинезе» Херарду Делофеу, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в 28-летнем испанце руководство римского клуба видит замену Николо Дзаньоло, который в ближайшее время может покинуть команду.

В нынешнем сезоне Делофеу провёл за «Удинезе» 17 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 16 миллионов евро.

Напомним, что ранее Делофеу выступал за такие команды, как «Барселона», «Севилья», «Милан», «Уотфорд» и «Эвертон». В составе «сине-гранатовых» испанец дважды выигрывал чемпионат Испании.