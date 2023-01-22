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Чемпионат Италии. Серия А

Матич: «Моуринью никогда не изменится»

22 Января 2023 • 23:51 Комментировать
Специя
0:2
Рома
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Полузащитник «Ромы» Неманья Матич высказался об игре под руководством Жозе Моуринью.

Серб знаком с португальским рулевым ещё по совместной работе в Англии, где оба трудились на благо «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Летом 2022 года «особенный» пригласил 34-летнего хавбека в свой нынешний клуб – «Рому».

«Жозе никогда не поменяется: с ним очень легко работать, когда вы выигрываете, но довольно тяжело при поражениях. Моуринью – очень страстный тренер. Так было всегда, и это не изменится», – заявил Матич в интервью DAZN после матча Серии А, в котором «Рома» обыграла «Специю» (2:0).

На данный момент «Рома» под руководством Моуринью занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Неманья Матич
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