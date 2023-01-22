​Директор «Ромы» - о Дзаньоло: «Кто-то ставит свои личные интересы выше интересов команды»

В воскресенье вечером «Рома» проводит гостевой матч чемпионата Италии против «Специи». Полузащитник Николо Дзаньоло не попал в заявку римской команды на этот поединок. В прессе сообщалось, что футболист сам попросил его не задействовать, ведь в январе Дзаньоло рассчитывает сменить клуб. Комментарий насчёт ситуации дал Тьягу Пинту, занимающий должность спортивного директора «Ромы».

«Кто-то ставит свои личные интересы выше интересов команды. К сожалению, это происходит не впервые. Сегодня здесь присутствуют все, кто хочет помочь команде заработать три очка», - сказал Пинту, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.