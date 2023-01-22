Дибала оформил 7+4 в 13 матчах за «Рому» – лучший показатель среди всех новичков клуба в новой истории

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала впечатляюще проводит свой первый сезон в клубе.

Аргентинцу потребовалось провести всего 13 матчей в Серии А за римский коллектив, чтобы напрямую поучаствовать в десяти или более голах команды – лучший показатель с сезона 2004/05 среди всех дебютантов «Ромы», докладывает Opta. В проходящем сейчас матче чемпионата Италии против «Специи» 29-летний форвард отметился двумя голевыми передачами – на его счету теперь семь голов и четыре ассиста.

Пауло Дибала пополнил ряды «Ромы» летом 2022 года на правах свободного агента. Ранее он на протяжении семи лет выступал за туринский «Ювентус».