«Рома» продлила успешную серию, одолев «Специю»

Давно не проигрывавшие «Специя» и «Рома» встретились в матче 19-го тура Серии А. Соперники создали примерно равное количество шансов, но реальных моментов было всего два. На 45-й минуте Пауло Дибала умчался в отрыв по правому краю поля и вовремя сыграл на набежавшего Стефана эль-Шаарави. Только начался второй тайм, как «волки» забили снова. И снова всё началось с Дибалы, тот отобрал мяч и бросил в отрыв Тэмми Абрахама, который оказался один на один с голкипером и с линии штрафной метко пробил - 2:0.
«Рома» настигла «Интер» на третьем месте, соперник - 15-й.
Протокол игры
|45'Эль-Шаарави Стефан (0:1)
|49'Абрахам Тэмми (0:2)
Дронговски Бартломей•Христов Петко46' (Мальдини Даниэль (46') •Кальдара Маттиа• 41'Амьен-Аду Кельвен•Хольм Эмиль13' (Феррер Сальвадор (13') •Реца Аркадиуш 59'80' (Моутинью Жоау (80') •Бурабия Мехди 36'55' (Коваленко Виктор (55') •Ампаду Этан•Верде Даниэле46' (Эспозито Сальваторе (46') •Гьяси Эммануэль•Агудело Кевин
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Челик Мехмет• 89'Залевски Никола•Кристанте Бриан•Матич Неманья•Дибала Пауло85' (Белотти Андреа (85') •Эль-Шаарави Стефан71' (Бове Эдоардо (71') •Абрахам Тэмми
22 января. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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