«Рома» продлила успешную серию, одолев «Специю»

Давно не проигрывавшие «Специя» и «Рома» встретились в матче 19-го тура Серии А. Соперники создали примерно равное количество шансов, но реальных моментов было всего два. На 45-й минуте Пауло Дибала умчался в отрыв по правому краю поля и вовремя сыграл на набежавшего Стефана эль-Шаарави. Только начался второй тайм, как «волки» забили снова. И снова всё началось с Дибалы, тот отобрал мяч и бросил в отрыв Тэмми Абрахама, который оказался один на один с голкипером и с линии штрафной метко пробил - 2:0.

«Рома» настигла «Интер» на третьем месте, соперник - 15-й.