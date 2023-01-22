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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» продлила успешную серию, одолев «Специю»

22 Января 2023 • 21:58 Комментировать
Специя
0:2
Рома
окончен

Давно не проигрывавшие «Специя» и «Рома» встретились в матче 19-го тура Серии А. Соперники создали примерно равное количество шансов, но реальных моментов было всего два. На 45-й минуте Пауло Дибала умчался в отрыв по правому краю поля и вовремя сыграл на набежавшего Стефана эль-Шаарави. Только   начался второй тайм, как «волки» забили снова.  И снова всё началось с Дибалы, тот отобрал мяч и бросил в отрыв Тэмми Абрахама, который оказался один на один с голкипером и с линии штрафной метко пробил - 2:0.

«Рома» настигла «Интер» на третьем месте, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Специя0:2Рома
  45'Эль-Шаарави Стефан (0:1)
  49'Абрахам Тэмми (0:2)
Дронговски БартломейХристов Петко 46' (Мальдини Даниэль ( 46') Кальдара Маттиа  41'Амьен-Аду КельвенХольм Эмиль 13' (Феррер Сальвадор ( 13') Реца Аркадиуш  59' 80' (Моутинью Жоау ( 80') Бурабия Мехди  36' 55' (Коваленко Виктор ( 55') Ампаду ЭтанВерде Даниэле 46' (Эспозито Сальваторе ( 46') Гьяси ЭммануэльАгудело Кевин
Запасные: Бек Юлиус ЭскелундЗовко ПетарЦипот ТиоСала ЯкопоСтрелец ДавидЖурковски ШимонКроллис РаймондсМаркетти Федерико
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерЧелик Мехмет  89'Залевски НиколаКристанте БрианМатич НеманьяДибала Пауло 85' (Белотти Андреа ( 85') Эль-Шаарави Стефан 71' (Бове Эдоардо ( 71') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасСольбаккен ОлаПеллегрини ЛоренцоВольпато КристианСпинаццола ЛеонардоШомуродов ЭлдорТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
22 января. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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Рома Специя
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